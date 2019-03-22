Dolar Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD gerilimiyle 5.60’ı gördü

Güne 5.46 civarında başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle sert yükseldi ve öğleden sonraki işlemlerde 5.6011’i gördü.

Erdoğan’ın 21 Eylül’deki ABD ziyaretinden… (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in 1967 yılında Suriye’den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini belirtmesi üzerine, Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ‘Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili talihsiz açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini’ söyledi ve “Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz” dedi. Trump, ABD politikasında önemli bir değişikliği yansıtan bu açıklamasıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya 9 Nisan’da yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için kampanya yürüttüğü bir ortamda destek verdi.

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Kur günlük yüzde 2.21 yükselişle saat 15.04’te 5.5863’ten işlem gördü.

Rabobank gelişmekte olan ülkeler döviz stratejisti Piotr Matys, dolar/TL’de bugün yaşanan sert yükseliş için şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence ABD-Türkiye arasındaki diplomatik tansiyonun yeniden yükseleceğine yönelik yeniden ortaya çıkan piyasa endişesini gösteriyor. Piyasa ABD ile diplomatik ilişkilerde tansiyonun yeniden artacağından endişeli.”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Teknik seviyelerin aşılmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş gördük. Fiyatlamalar Erdoğan’ın İsrail’e yönelik söylemlerin ardından geldi” dedi ve ekledi:

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5.55 üzeri bir kapanış yukarı yönlü işlem getirebilir

“Yerel seçimler öncesi lokallerin tek yönlü sadece alımda olduğunu biliyoruz. ABD başta olmak üzere daha hassas oldukları uluslararası ilişkilerde olumsuz yorumlayacağı bir gelişme sonucunda yabancılardan bir döviz talebi geldiğinde tüm talepler tek yönlü toplanıyor ve karşılayacak TL talebi olmadığını görüyoruz. 5.55 seviyesi önemli üzerinde kapanış kalıcı bir şekilde yeni yukarı yönleri işlemleri beraberinde getirebilir.”

Borsa İstanbul yüzde 2.5 düştü

Açıklama sonrası kurdaki yükseliş paralelinde hisse piyasası da sert düştü. Borsa İstanbul da yüzde 2.5 civarında kayıpla 100 bin 877 puana geriledi. Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, “Bir süredir piyasada bir dolar talebi var, bunun üzerine 5.48 bir süredir geçilemeyen etkili bir dirençti. Geçilmesiyle birlikte psikolojik bir tepki geldi. Kurda 5.55’in üzerine çıkmadıkça hareketi yatay kanalda kalan bir dalgalanma olarak görüyoruz” dedi.

Turşucu, hisse piyasası hakkında ise, “Son günlerde gün içi oynaklık arttı. Bu oynaklık trend yönünün değişeceğine dönük sinyaller olabilir ancak endeks 100 bin 600’ün altına inmedikçe bu hareketi de yatayda bantta bir dalgalanma olarak görüyoruz” dedi.

Tahvil/bono piyasasında dün son işlemin yüzde 15.95 olduğu gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot piyasada son işlemde yüzde 16.67’ye kadar yükseldi.

