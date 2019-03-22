Dolar Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD gerilimiyle 5.57’yi test etti

Güne 5.46 civarında başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle sert yükseldi ve öğleden önceki işlemlerde 5.5768’i gördü.

Erdoğan’ın 21 Eylül’deki ABD ziyaretinden… (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in 1967 yılında Suriye’den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini belirtmesi üzerine, Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ‘Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili talihsiz açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini’ söyledi ve “Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz” dedi.

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Borsa İstanbul da yüzde 1.8 civarında kayıpla hareket ediyor. Kur saat 11:45’te 5.5590’dan işlem görüyor.

Rabobank gelişmekte olan ülkeler döviz stratejisti Piotr Matys, dolar/TL’de bugün yaşanan sert yükseliş için şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence ABD-Türkiye arasındaki diplomatik tansiyonun yeniden yükseleceğine yönelik yeniden ortaya çıkan piyasa endişesini gösteriyor. Piyasa ABD ile diplomatik ilişkilerde tansiyonun yeniden artacağından endişeli.”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Teknik seviyelerin aşılmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş gördük. Fiyatlamalar Erdoğan’ın İsrail’e yönelik söylemlerin ardından geldi” dedi ve ekledi:

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5.55 üzeri bir kapanış yukarı yönlü işlem getirebilir

“Yerel seçimler öncesi lokallerin tek yönlü sadece alımda olduğunu biliyoruz. ABD başta olmak üzere daha hassas oldukları uluslararası ilişkilerde olumsuz yorumlayacağı bir gelişme sonucunda yabancılardan bir döviz talebi geldiğinde tüm talepler tek yönlü toplanıyor ve karşılayacak TL talebi olmadığını görüyoruz. 5.55 seviyesi önemli üzerinde kapanış kalıcı bir şekilde yeni yukarı yönleri işlemleri beraberinde getirebilir.”

Trump, ABD politikasında önemli bir değişikliği yansıtan bu açıklamasıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya 9 Nisan’da yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için kampanya yürüttüğü bir ortamda destek verdi.