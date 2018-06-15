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Yaramazlara biraz batar!

Dolar bayram seyran dinlemedi: Yeniden 4.75

 

Döviz kurları, bayram tatili öncesi Merkez Bankası’nın faiz artırımına rağmen TL karşısında yeniden girdiği yükseliş trendini bayramın ilk gününde de sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası piyasalarda sabah 4.70’in üzerinine tekrar çıkan dolar öğle saatlerinde 4.76’yı gördü. Avro da yeniden 5.50 liranın üzerine döndü.

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Uluslararası dolar endeksi ise yüzde 0.05 düşüşle 94.82 düzeyine indi. Bu düşüş, doların dünyada değer kazanması değil aksine TL’nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor.

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