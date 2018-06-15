Dolar bayram seyran dinlemedi: Yeniden 4.75

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Suruç’ta AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan ve dört kişinin hayatın kaybettiği saldırıyla ilgili, Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini ve ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiğini duyurdu.