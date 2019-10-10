Dolar, ABD’nin yaptırım açıklamalarıyla dört ayın en yüksek gün içi seviyesinde

Suriye’nin kuzeydoğusuna harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan bölgesel endişeler ve ABD’nin yaptırımı olasılığını da içeren açıklamalarıyla baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL güne 5.8785’e kadar yükselerek başladı. Kur en son 27 Ağustos’ta gece saatlerinde illikit piyasada 6.47 seviyesi test etmişti. Güniçi likit piyasada ise kur en son 19 Haziran’da 5.87 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü.

Reklam

ABD’de Cumhuriyetçiler, Türkiye’nin Suriye’ye karşı askeri harekat başlatmasının ardından Başkan Donald Trump’ın Suriye politikasını kınarken, bazı vekiller NATO üyesi Türkiye’ye karşı ‘çok ağır’ yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Trump ise dün bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürtleri yok edeceği konusunda endişeli olup olmadığını sorusu üzerine “Bu olursa ekonomisini yok edeceğim” demişti.

Trump ayrıca yaptırımlar konusunda senatörler ile aynı fikirde olduğunu ancak Türkiye’nin insanca davranmaması halinde ‘yaptırımlardan çok daha sert adımlar’ düşündüğünü belirtti.

Reklam

‘Jeopolitik endişeler’ tetikleyici oldu

Kur eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurt dışı piyasalarda risk iştahında ciddi bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan ‘jeopolitik endişeler’ yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Bankacılar hafta başından bu yana kamu bankalarının dolar satışlarının gözlendiğini ve bu nedenle de dolar/TL’nin 5.85 seviyesini aşmakta zorlandığını belirtti. Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.

En yüksek 5.8785’in test edildiği kur saat 0834’te 5.8700/5.8765, avro/TL 6.4479/6.4556, sepet bazında TL 6.1590/6.1661 seviyesindeydi.