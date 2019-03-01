Dolar ABD’den gelen güçlü veriler sonrası 5.40’ın üzerine çıktı

ABD’den gelen güçlü büyüme verileri sonrası gelişmekte olan ülkelerde görülen riskten kaçışa bağlı olarak dolar/TL 16 Ocak’tan beri ilk kez 5.40’ın üzerine çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Gelişmelerle dolar endeksi dün gördüğü üç haftanın dip seviyesi olan 95.824’den uzaklaşırken, Borsa İstanbul (BIST 100) günü yüzde 1.21 düşüşle 103 bin 267 puandan kapattı. Haftaya 5.30’lu seviyelerle başlayan dolar/TL kapanış sonrası 5.4044 seviyesine kadar yükseldi. Avro ise yüzde 1.11 yükselerek 6.1573 düzeyine kadar yükseldi.

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ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.6 arttı, ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 2.3 büyümeydi.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvili dün 18.79 seviyesindeyken, bugün kapanışta 18.92’ye kadar yükseldi. Dün 14.98 seviyesindeki gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik faiz 15.28’e yükseldi.

Rabobank gelişmekte olan ülkeler döviz stratejisti Piotr Matys, şunları söyledi: “TL’deki satış baskısı bir yere kadar gelişmekte olan piyasalara yönelik kötüleşme ile açıklanabilir. Özellikle yüksek getirili para birimlerinin ABD tahvil getirilerindeki yükseliş trendinden dolayı satış baskısı altında olduğunu görüyoruz. Rand, peso ve tabi ki TL, ABD getirilerindeki yükselişle birlikte satış baskısı altında.

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KOBİ kredi paketi etkilemiş olabilir

Buna ek olarak bugün KOBİ’lere yönelik bugün açıklanan kredi paketi satış baskısında rol oynamış olabilir. Belki de bu paket piyasalarda yerel seçimler öncesi ekonomiyi canlandırma adımı olarak algılandı. Yapısal reform ajandası konusunda da bildiğimiz kadarı ile yeterli ilerleme olmadı. Ancak bugünkü satış baskısı konusunda dış konjonktür ve artan ABD tahvil getirilerinin ana faktör olduğunu vurgulamak gerekli.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren ikinci KOBİ değer kredisini devreye aldıklarını, Hazine garantili 25 milyar liralık yeni pakete 17 bankanın katıldığını söylemişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Küresel büyüme ve küresel ticarete ilişkin endişeler devam ederken ABD ekonomisinin faiz artışlarına izin verebilecek hızda büyüme gösterebilmesi doları destekliyor. Veriler sonrası henüz ABD faiz politikasına ilişkin tahminlerde bir değişikliğe gidilmedi ancak bu olasılık bile dolardaki değerlenmeyi dolayısıyla TL’deki değer kaybını beraberinde getirdi.

Seviyelere baktığımızda şubatta kurun 5.1650-5.3450 bandında bir hareket gösterdiğini görüyoruz. Volatilite ciddi şekilde gerilemiş durumda. 5.35’in üzerinde kapanışlar yukarı yönü beraberinde getirebilir ancak tahminleri değiştirecek boyutta bir gelişme olmadığı sürece yukarıda 5.45 üzeri bir seyir öngörmüyoruz.”

Bankacılar Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD’de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin TL’yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Analistler Türkiye’nin jeopolitik risklerinin azalması, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlı duruşu gibi unsurların TL’deki oynaklığı azalttığını belirtiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi ise ABD ile ilişkilerin de etkili olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Bugün satış baskısının kaynağı ABD getirilerindeki yükselişin Türkiye gibi yüksek getirili para birimlerinde yarattığı baskı. Ancak piyasadaki satış baskısında ABD ile ilişkiler konusunda endişeleri de dile getirmek gerekli. ABD ile Patriot S-400 tercihi sürecinin ABD Türkiye ilişkilerine olası olumsuz etkisini izliyoruz.”