Dolar 7.9’u aşarak yeni zirvede; işlemciler ‘Döviz satışı için yer kalmadı’ diyor

Dolar/TL jeopolitik endişelerle 7.9’u aşarak yeni zirveye yükselirken, lira dolar karşısında gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak değer kaybediyor.

Fotoğraf: Reuters

Lirada dolar karşısında dün yaklaşık yüzde 1 değer kaybı yaşanırken, benzer para birimlerinde yüzde 1’i aşan değer kazançları bulunuyordu.

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Lira bugün dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde yatay seyir izleniyordu.

Lirada negatif ayrışmaya neden olan jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Merkez Bankası (MB) ise likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor.

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Dün itibariyle ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47’ye yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11.75’i de aşarak yüzde 12’nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.

Küresel piyasalarda Asya borsaları ABD’de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutların etkisiyle bir ayın zirvesine yükselirken piyasalar kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı.

Dolar/TL 7.9425’e kadar yükseldikten sonra saat 12:09’da 7.9300/7.9400, avro/TL 9.3281/9.3410 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL ise aynı saatte 8.6292/8.6405 seviyesinde.

Jeopolitik gerilim

Avrupa Komisyonu Türkiye için yıllık değerlendirmesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzaklaşmaya devam ettiğini belirtmişti.

Öte yandan bugün itibariyle 1974 yılında Kıbrıs Harekatı sonrasında kapatılan Maraş’ın yeniden açılacak olmasının da ilişkilere etkisi piyasada tarafından izleniyor.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin akibetine ilişkin gelişmeler de piyasada endişe kaynağı.

NATO müttefiki iki ülke arasındaki ilişki geçen sene Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle bozulmuş, ABD Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit ederken, F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi de jeopolitik endişeler arasındaki yerini koruyor.

‘Yer kalmadı’

Reuters’a konuşan bir bankanın hazine masası işlemcisi, şunları kaydetti: “Dün açıklanan nakit bütçe verileri Hazine’nin borçlanma ihtiyacının yüksek kaldığı görülüyor. Eurobond ve altın cinsi borçlanmalar kuvvetli ve önemliydi. Fed tutanaklarına göre toparlanma için daha fazla mali teşvik gerektiğine dikkat çekiliyor. Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.”

İşlemci şöyle devam etti: “İçeride ise MB rezervlerini takip edeceğiz. Rezervlerdeki azalışın belirginleşmesi TL üzerindeki en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Bugünkü veride sürpriz beklemiyoruz ancak bankanın kendine ait döviz rezervlerinin yüklü miktarda eksiye geçmiş olması daha fazla döviz satışı yapılacak yer kalmadığını gösteriyor. Öncü veriler yabancıların DİBS portföyünü ilk kez artırdığını gösteriyor. Bu önemli, 400 milyon dolarlık alım hesaplıyoruz, devamı gelirse yabancı yatırımcıyı tekrar Türkiye’ye çekmek adına atılan adımların başarılı olduğu söylenebilir.”

Likidite adımları

Piyasalarda MB’nin likidite adımları takip ediliyor.

MB piyasalardaki faizleri likidite adımlarıyla politika faizi olan yüzde 10.25’in üzerine taşıdı. Bugünlerde gecelik faizler yüzde 11.75 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandını da aşmış durumda.

Gecelik faizler hakkında gösterge olan TLREF yüzde 12.45’e kadar yükselmiş durumda.

Bankacılar MB’nin gecelik faizleri yüzde 11.75 ile yüzde 13.25 arasına taşıyacağını ve ortalama fonlama maliyetinin de bu seviyelere kademeli yaklaşacağını tahmin ediyorlar.

MB adımları sonucu fonlama maliyetinin yükseleceği seviye, liranın çekiciliği açısından gösterge oluşturuyor.