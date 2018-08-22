Dolar 6 liranın üzerindeyken: Ünal’a göre kur atağı kararlılıkla bertaraf edildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, doların 6 liranın üzerinde işlem gördüğü sıralarda “Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” dedi.

Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘önemine’ dikkat çekti ve “Sistem, yüksek bir koordinasyon ve görev dağılımıyla, daha yüksek bir koordinasyonla çalışıyor” dedi.

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Ekonomiye yönelik kur atağı yaşandığını savunan Ünal, “Bu hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” diye konuştu.

Ünal bu sözleri sarfettiği sırada dolar 6 liranın üzerinden işlem görüyordu.