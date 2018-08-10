Dolar 6.30’u vurunca: Bakan Albayrak toplantıyı erteledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne ilişkin olarak “Bizim için ilerleme kaydedilmesi Pastör Brunson’ın evine, ABD’ye dönmesidir. Söyleceklerim bu kadar” dedi. İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırıma başlaması sonrası iki ülke arasındaki siyasi kriz derinleşmişti. Sorunların çözümünü görüşmek için Ankara’dan […]