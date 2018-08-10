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Yaramazlara biraz batar!

Dolar 6.30’u vurunca: Bakan Albayrak toplantıyı erteledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki aşırı yükselişin ardından yeni ekonomik sistemi kamuoyuna anlatacağı toplantıyı erteledi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak’un bugün saat 11.00’de  Dolmabahçe Sarayı’nda basına açık olarak ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’ yapacağı duyrulmuştu. Toplantıda Albayrak geçmeyi düşündükleri yeni sistemle ilgili soruları da yanıtlayacaktı.

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Toplantının başlamasına kısa süre kalan toplantının saat 14.30’a ertelendiği duyuruldu. Ertelemeye ilişkin gerekçe açıklanmadı.

Sabah 6.30 liraya kadar yükselen dolar, toplantının ertelendiği dakikada 6 lira civarında seyrediyordu.

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