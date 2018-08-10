Dolar 6.30’a vurunca: Bakan Albayrak toplantıyı erteledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki aşırı yükselişin ardından yeni ekonomik sistemi kamuoyuna anlatacağı toplantıyı erteledi.
Albayrak’un bugün saat 11.00’de Dolmabahçe Sarayı’nda basına açık olarak ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’ yapacağı duyrulmuştu. Toplantıda Albayrak geçmeyi düşündükleri yeni sistemle ilgili soruları da yanıtlayacaktı.
Toplantının başlamasına kısa süre kalan toplantının saat 14.30’a ertelendiği duyuruldu. Ertelemeye ilişkin gerekçe açıklanmadı.
Sabah 6.30 liraya kadar yükselen dolar, toplantının ertelendiği dakikada 6 lira civarında seyrediyordu.