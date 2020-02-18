Dolar 6.07 ile son 10 ayın zirvesini gördü

Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek gün içi seviye olan 6.07’yi gördü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle yaklaşık iki haftadır baskı altında kalmaya devam ederken, küresel piyasalarda Çin kaynaklı satış baskısının bugün kuvvetlenmesi kuru yukarı taşıyan en önemli etken konumunda.

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Küresel piyasalarda Asya borsaları, Apple’ın yeni tip corona virüsü salgınından dolayı üretimin yavaşladığını ve Çin’deki talebin zayıfladığını, buna bağlı olarak mart ayındaki çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklamasının ardından düştü.

Apple’ın açıklaması sonrası Wall Street hisseleri de rekor seviyelerden aşağı geldi. ABD’nin en değerli şirketinin yaptığı açıklama, Çin’in ve diğer ülkelerin uyguladıkları ekonomik teşviklerin, global ekonomiyi salgınının etkilerinden koruyacağı yönündeki yatırımcı algısını değiştirdi.

Son haftalarda kamu bankalarının artan döviz arzı ise lirayı destekleyen önemli bir unsur olmayı sürdürüyor.

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Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı, artan jeopolitik endişeler, yurt içindeki banka müşterilerinin döviz birikim eğilimi lirayı baskılayan diğer unsurlar.

Dolar/TL geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap adımının da desteğiyle 5.9750’ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle geçen hafta boyunca yukarı yönlü bir seyir izledi.

Dolar/TL güne 6.06’nın hemen altından başladıktan sonra en yüksek 6.07 seviyesini gördü. Kur saat 12:02’de 6.0675/6.0685 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 6.3179/6.3193, avro/TL ise 6.5687/6.5709 seviyesinde bulunuyor.