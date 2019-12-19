Dolar 26 Ağustos’taki ani yükselişten bu yana ilk defa 5.94 seviyesini aştı

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin yanısıra reel faizlerde gözlenen düşüşün baskısı altındaki dolar/TL 26 Ağustos’tan bu yana ilk defa 5.94 seviyesini aştı.

Fotoğraf: Reuters

Kısa süreli ani yükseliş dikkate alınmazsa 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL’deki artışta bireysel yatırımcıların alımlarının yanısıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebi de etkili oluyor.

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BDDK’dan kurdaki oynaklığı azaltmak için hamle

TL son günlerde gelişmekte olan ülke para birimlerinin aksi yönde hareket ederek değer yitirken, dolar/TL’de oynaklık da arttı. Oynaklıktaki artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıkladı.

BDDK’nın dün akşam açıkladığı karara göre bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Analistler BDDK’nın adımının kurda son dönemde yaşanan oynaklığın azaltılması adına yapıldığını belirtiyor.

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‘ABD yaptırım ihtimali endişeleri artırıyor’

Kurda temkinli olunması gereken seviyelerde olunduğunu ancak kısa vadede yukarı ivmeli bir hareket beklemediğini söyleyen İş Yatırım Kısa Vadeli Stratejiler bölümünden Halil Barışkan şunları söyledi: “Piyasada ABD’nin CAATSA kapsamında uygulayabileceği yaptırımlara yönelik endişeler var ancak kurdaki kayıpta etkili olan diğer ana unsur TCMB’nin faiz indirimleri sonrası azalan reel faizin TL mevduatın cazibesini azaltması ve bireylerin dolara geçişinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımları. Oynaklık dip seviyelerde olsa da dolar yükseldikçe yerli yatırımcının döviz talebi artıyor.”

Barışkan, TL’deki oynaklığın da arttığını belirterek şöyle devam etti: “Öte yandan kurdaki sert yükseliş nedeniyle zımni oynaklıkta da hareket var. Oynaklığın daha da artması sıkıntı yaratabilir. Teknik olarak kur 5.94 seviyesinin üzerinde kalırsa, 6 ve 6.09 seviyeleri ön plana çıkabilir.”