Dolap kapağını tahta olarak kullanan Mustafa öğretmen, internet aracılığıyla matematik dersi veriyor

Kayseri’de, matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabı kapağını kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Gürel, corona virüsü önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitimle öğrencilerine evden sesleniyor.

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Tahta yerine mutfak dolabı kapağını kullanan Gürel’in görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de Gürel’in videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, “Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Mustafa Gürel kardeşimiz mutfak dolabından tahtasında eğitime devam ediyor. Alkışlar senin için değerli öğretmenim” yazdı.