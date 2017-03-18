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Dolandırıcılık şüphesi: Rus elçiyi vuran polis adına suikasttan saatler sonra banka hesabı açılmış

 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş adına suikasttan birkaç saat sonra banka hesabı açan şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Karlov, Ankara’da 19 Aralık 2016’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmıştı.

Saatler sonra hesap açıldı

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suikasttan 2,5 saat sonra polis memuru adına telefon bankacılığı yöntemiyle hesap açıldığını belirledi.

İşlem yapılan telefonun sahibine ulaşan polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Ancak şüpheli, telefonun oğlu S.A. tarafından kullanıldığını kaydetti.

Baba serbest bırakılırken gözaltına alınıp Ankara’daki terörle mücadele şubesine götürülen S.A., ilk ifadesinde İzmir’de çobanlık yaptığını söyledi.

‘Çobanlık yapıyorum’

Şüpheli, Altıntaş’ın internette dolaşan kimlik bilgilerini kullanarak hesap açtığını anlatırken, polis kişinin bağlantılarını araştırıyor.

Polis dolandırıcılık ihtimalini de değerlendiriyor. Rus soruşturma heyeti de gelişmelerden anlık haberdar ediliyor.

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