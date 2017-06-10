Organizatör Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığı ve “Burası Türkiye. Hiçbir şey yapamazsın” denerek tehdit edildiği iddiasıyla yargıya başvuran Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel’in avukatı Abide Gülel Birsen, müvekkiline yönelik tehditlerin bu sözlerle sınırlı kalmadığını savundu.

‘Silah göstererek istiyorlar’

İHA’ya konuşan Birsen, Akbulut’la otelde yapılan görüşmede Van der Wiel’e ‘silah gösterildiğini’ öne sürdü: “Oteldeki görüşmede bir kamera kaydı olmadığı için veremiyorum görüntüleri. Diğer dosyalarda bire bir aynısını görürsünüz. Ümit Akbulut’un arkasında birisi beliriyor ve silah çıkıyor arkasından. Silah göstererek bunu istiyorlar. Bu biraz da yağmaya giriyor. Tabii bunun kararını verecek olan savcılık.”

‘Ortada bir şirket yok’

Akbulut’un gözaltına alınmasının ardından diğer mağdurların kendilerine ulaştığını dile getiren Birsen, bu kişilerin de aynı yöntemle dolandırıldığını anlattı: “Dilaver Sağlam, Recep Budak ve Dilek Budak, İran asıllı Sasha ve Misha kardeşler ve Tayland’daki Buriram futbol takımı. Zaten Buriram futbol takımının avukatlık bürosu bize ulaştı. Sistem aynı. Önce sözleşme yapılmış ve arkasından daha fazla para istenmiş. O parayı vermezseniz bir önceki para da yanar denilmiş. Şikayetçi olunca da ticari iş diyorlar. Tamam ticari iş ama sen şirket değilsin ki. Şirket gibi sözleşme yapmışsın. Sözleşmenin içeriğinde icra kurulu başkanı ve defter-i kebirler geçiyor. Ama ortada bir şirket yok. Ümit Akbulut ve Sinan Siner’e ait olduğu gözüken Sin Management ve B4L adlı şirketler aslında yok. Ticaret odasında kayıtları da yok. Bunun dışında da hiçbir şirket yok bu isimlerin üzerine kayıtlı olan. Bu kişilerin üzerine mal varlığı da yok. Zaten olay da bu.”

Ne olmuştu?

B4L adlı organizasyon şirketinin ortaklarından Ümit Akbulut tarafından 4 milyon 400 bin dolar (yaklaşık 16 milyon lira) dolandırıldığını öne süren öne süren Hollandalı futbolcu Gregory Van der Wiel suç duyurusunda bulundu.

Akbulut ise ünlü boksör Floyd Mayweather ile reklam çalışması yapmak isteyen Van der Wiel ile sözleşme imzaladıklarını ancak Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik kriz nedeniyle organizasyonun gerçekleşmediğini savundu.

Hollandalı futbolcunun şikayeti üzerine menajer Sinan Siner”le birlikte gözaltına alınan Akbulut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Der Wiel ve menajeri olduğu belirtilen Mehmet Zeki Şahin hakkında ‘hakaret, iftira ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Akbulut, Hollandalı futbolcunun bir WhatsApp yazışmasında Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerine küfrettiğini öne sürdü.