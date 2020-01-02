Dolandırıcıların yeni yöntemi: Cumhurbaşkanlığı logosu ile ‘TRT payı iadesi’

İnternette Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak ‘TRT payı iadesi’ni gerekçe göstererek vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

Fotoğraf: Twitter

Bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı logosunu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor.

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Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.