Dokuzuncu İnsan Hakları Belgesel Film Günleri İzmir’de başlıyor

Çanakkale’de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücüsünün bisikletini ezerek metrelerce sürükledi. İdari soruşturma kapsamında görevden alınan şoförün artık toplu taşımada araç kullanamayacağı açıklandı.