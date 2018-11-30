Dokuzuncu İnsan Hakları Belgesel Film Günleri İzmir’de başlıyor

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, kabulünün 70’inci yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ana temasıyla 05–08 Aralık 2018 tarihlerinde İzmirlilerle buluşacak.
TİHV’in 20’nci kuruluş yılı kutlamaları kapsamında başlayan belgesel günlerinde Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara yönelik farkındalık yaratan belgeseller gösterilecek. Bu yıl İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi oluşturuyor.
Festivalde Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlara yönelik izleyenlerde farkındalık ve duyarlılık oluşması amaçlanıyor.
05–08 Aralık tarihleri arasında ev sahipliğini Fransız Kültür Merkezi’nin yaptığı belgesel film günlerinde filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.
Festival hakkında ayrıntılı bilgi ve programa TİHV belgesel film adresinden ulaşılabiliyor.