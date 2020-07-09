dokuz8HABER’in Twitter hesabı sınırlandırıldı

dokuz8HABER’in Twitter’daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırıldı. Sitede hesabın ‘organize saldırılar sonucu’ sınırlandırıldığı belirtildi.

Fotoğraf: dokuz8haber.net

T24’e konuşan dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, bu sorunu daha önce de yaşadıklarını belirterek, “Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız” dedi.

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Saldırı nedeniyle hesabın askıya alındığından emin olduklarını belirten Biçici, “Fiilen sansürlenmiş durumdayız. Tüm alternatif mecraların içeriklerini okuyucuya ulaştırmanın ana mecrası sosyal medya. Son iki gündür ulaştığımız okuyucunun üçte birine ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

‘Alternatif yayın organları olarak iş birliğine gidilmeli’

Biçici şöyle devam etti: “Özellikle yeni sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçerse, bu tür sorunları her gün yaşayacağımızı düşünüyorum. Sansür ciddi bir mesele. Bu durumdan en çok etkilenecek olanlar alternatif yayın organları olacak. Bu konuda alternatif yayın organları olarak işbirliğine gitmemiz gerekiyor. Bu konuda da girişimlerimiz olacak. Sanki işin ciddiyetinin çok da farkında değiliz gibime geliyor.”

Yedek Twitter hesabı dokuz8TV üzerinden de “Şu anda hesabımıza erişimimiz yok, yani içerik giremiyoruz, ancak takipçiler girdiğinde bir uyarı görüyorlar ve isterlerse o uyarı geçip ana hesabı açabiliyorlar. Hızla girişimlere başladık, ama sonuç almak için desteğinize ihtiyacımız var” dendi.

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Açıklamada, yayına şimdilik yedek hesap üzerinden devam edildiği belirtilerek, dokuz8TV adlı Twitter hesabının takip edilmesi istendi.