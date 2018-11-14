Dokuz8’den şiddet suçlamasına yanıt: Kurumun gündemine taşınmadı, net talep yoktu

Kadına şiddet uygulayan bir kişiyi çalıştırmak ve hak gaspı suçlamalarıyla gündeme gelen Dokuz8HABER’in kurucusu Gökhan Biçici, şiddetle ilgili eleştirileri kabul ettiğini söyleyerek, “Başta Dokuz8’de çalışan kadınlar olmak üzere herkesten özür dilerim” dedi.

Biçici, ‘Şafak Timur’dan özür diliyorum’ başlıklı bir açıklama yayınladı.

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Beş yıl önceki ‘kadına şiddet’ olayını gündeme getiren gazeteci Şafak Timur’un ‘son aylarda tekrar açığa çıkan öfkesini’ anlayamadığı için kendisinden özür dilediğini dile getiren Biçici, “Tüm bu süreçte yaşadıklarını anlamamış ve kendisini yeterince duyamamış olduğum için Şafak Timur’dan çok ama çok özür diliyorum” dedi.

Gazeteci Timur’un şiddet olayını kurumun gündemine taşımadığını ve net bir talepte bulunmadığını savunan Biçici, şiddet uyguladığı belirtilen S.G.’yi ‘insanların değişebileceğine olan inancından’ dolayı eğitici kadrosunda tuttuğunu ifade etti.

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Neden açıklamasını şiddet olayının gündeme gelmesinden yaklaşık iki hafta sonra yaptığını da anlatan Biçici, özrünü iletmek için gazeteci Timur’la diyalog yolu aradığını, ancak bunu bulamayınca kişisel yanıtını sosyal medyada paylaşmaya karar verdiğini ifade etti.

Dokuz8HABER’in kurucusu Biçici’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ne olmuştu?

Gazeteci Şafak Timur beş yıl önce Dokuz8 çalışanı S.G. tarafından şiddete maruz kaldığını, beş sene boyunca Dokuz8’in kurucusu Gökhan Biçici’den bu konuda adım atmasını beklediğini söylemişti. Timur, S.G.’nin bir kadın arkadaşıyla eğitime katılması üzerine kendi ifadesiyle ‘ifşa’ yolunu seçtiğini belirtmişti. Timur’un açıklamaları, şarkıcı Sıla’nın, sevgilisi oyuncu Ahmet Kural tarafından ‘darp edildiği’ suçlamasının ardından gelmişti.

Dokuz8’den Timur’a verilen yanıtta söz konusu şiddet olayından ilk defa haberdar olunduğuna işaret edilerek S.G.’yle ilişkinin kesildiği bildirilmişti.

Buna karşılık Dokuz8’in açıklamasını ‘kurnazca’ ve ‘iki yüzlü’olarak niteyen Timur, “Şiddetin faili ile Dokuz8’in kadın çalışanları artık yan yana gelmeyecek” diyerek kararı yerinde bulduğunu yazmıştı.

Şiddet iddiası üzerine dört kadın gazeteci dayanışma amacıyla platformdan istifa ettiğini duyurmuştu.