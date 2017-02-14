Dokuz yıl sonra: Konya’daki yurt faciasında üç sanığa toplam 25 yıl hapis

Konya’nın Taşkent ilçesinde dokuz yıl önce 17 öğrenciyle bir eğitmenin can verdiği patlamayla ilgili dokuz yıldır süren dava bugün sonuçlandı: 11 sanıktan üçüne toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

1 Ağustos 2008’de o dönem belde olan Balcılar Mahallesi’nde ruhsatsız işletilen üç katlı Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 17 öğrenci ve bir eğitmen hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı. Binada kız çocuklarına izinsiz olarak yatılı Kuran kursu veriliyordu. Kursu Süleymancılar olarak bilinen cemaat işletiyordu.

LPG tankından sızan gaz, sabah namazı için kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patlamıştı. Patlamanın şiddetiyle üç katlı yurt binası yıkılmıştı.

Yurt müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Mehmet Göktaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci de kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren yetkilisi İzzet Yanık ve teknik destek sorumlusu İbrahim Yılmaz yedi yıl altışar yıl hapis cezası aldı.

Diğer sanıklar, dernek ve yurt yöneticilerinden Mümin Eğilmez, Hasan Kosalak, Ahmet Akdede, Mehmet Semerci, Mehmet Göktaş, Abdullah Bostancı, İlhan Biçici ve Ahmet Türkyılmaz hakkında beraat kararı verildi.

Sanıklardan Hasan Kosalak’ın ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.