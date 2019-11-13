Dokuz yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde dokuz yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan’ın, o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan’ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.

Fotoğraflar: DHA

Akşehir’in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy mahallesinde, eşinden boşandıktan sonra anne- babasıyla yaşayan iki çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan’ın izine rastlanamadı.

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Savcılık yedi ay önce dosyayı polise vermiş

Savcılık Zehra Özkan’ın bulunması için dosyayı, yedi ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, kayıp kadının yakınlarıyla görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sırasında iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan’ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Özel ekip, Zehra Özkan’ın kaybolduğu dönemde, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.

İlk ifadesinde o dönem kendisinin de evli olduğunu anlatan Ramazan Ç. şunları dedi: “Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra’yı alıp Antalya’daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim.”

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‘Evlenmek istedi’

Beş gün sonra Zehra’yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktığını söyleyen Ramazan Ç., “Zehra, ‘Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim’ dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra’yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra’yı bıçakladım” ifadelerini kullandı.

Zehra Özkan

Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Niçin öldürdünüz?’ sorusuna ise ”Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum” yanıtını verdi.