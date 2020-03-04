Dokuz yaşındaki Eylül’ün ölümüne neden olan şoförün tahliyesine savcılık itirazı

Küçükçekmece başsavcılığı, İstanbul’un Avcılar ilçesinde dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne neden olan servis sürücüsünün tahliye edilmesine itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde 7 Kasım 2019’da Hüseyin Y.’nin kullandığı servis aracının çarptığı Eylül hayatını kaybetmiş, şoför tutuklanmıştı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Y., beş yıl hapis cezası almasının ardından, 2 Mart’ta tahliye edilmişti.

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Savcılık, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğunu hatırlattı. Aynı raporda çocuğun kusurlu olmadığı belirtilmişti.

Tahliye kararı veren Küçükçekmece 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin de kabulünün bu yönde olduğu ifade edilen dilekçede, beş yıl ceza verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği kaydedildi.

Dilekçede, dosyanın İstinaf incelemesine tabi olacağı, delil ve kaçma şüphesi de göz önüne alınarak verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı savunuldu. Savcılık kararın incelenmesi gerektiğini belirterek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.