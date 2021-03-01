Dokuz yaşındaki çocuk, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dövülerek öldürüldü

Sri Lanka’da, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dokuz yaşındaki bir kız çocuğu dövülerek öldürüldü. İki kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamada, tutuklanan kişilerin birinin ‘ayini yöneten’ kadın diğerinin ise çocuğun annesi olduğu belirtildi.
Polis sözcüsü Ajith Rohana, Delgoda adlı kasabada yaşayan annenin ‘kızının ruhunun şeytan tarafından ele geçirildiğine’ inandığını ve hafta sonu ‘ritüel’ için onu şeytan çıkardığı öne sürülen kadının evine götürdüğünü söyledi.
Kadının, çocuğun vücuduna yağ sürdükten sonra ona sopayla vurmaya başladığını belirten Rohana, “Çocuk aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmış. Hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsi yapılacak” dedi.
Kadının başkalarına zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyleyen Rohana, toplumu böyle şeylere inanmama ve dikkatli olma konusunda uyardı.