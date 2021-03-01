Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dokuz yaşındaki çocuk, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dövülerek öldürüldü

Sri Lanka’da, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dokuz yaşındaki bir kız çocuğu dövülerek öldürüldü. İki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polisten yapılan açıklamada, tutuklanan kişilerin birinin ‘ayini yöneten’ kadın diğerinin ise çocuğun annesi olduğu belirtildi.

Reklam

Polis sözcüsü Ajith Rohana, Delgoda adlı kasabada yaşayan annenin ‘kızının ruhunun şeytan tarafından ele geçirildiğine’ inandığını ve hafta sonu ‘ritüel’ için onu şeytan çıkardığı öne sürülen kadının evine götürdüğünü söyledi.

Kadının, çocuğun vücuduna yağ sürdükten sonra ona sopayla vurmaya başladığını belirten Rohana, “Çocuk aldığı darbeler sonucunda bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırılmış. Hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsi yapılacak” dedi.

Kadının başkalarına zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyleyen Rohana, toplumu böyle şeylere inanmama ve dikkatli olma konusunda uyardı.

Reklam

SON HABERLER

Grev haktır…

Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyen eylemin, eylem niteliği ve eylemciye yararı yok…

Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm

Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikayet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası olan Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor.

Doğalgaza yüzde bir zam

Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı.