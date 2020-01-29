Dokuz yaşındaki çocuk beş yaşındaki kız kardeşini bıçakladı

ABD’nin Florida eyaletinin Ocala kentinde, dokuz yaşındaki bir erkek çocuğu beş yaşındaki kız kardeşini bıçakladığı gerekçesiyle cinayete teşebbüsten yargılanıyor.

Fotoğraf: fox2now.com

Adı açıklanmayan çocuk dün hakim karşısına çıktı. Evde kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyleyen çocuğun psikiyatr tarafından muayene edilmesini isteyen hakim davayı 5 Şubat’a erteledi.

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Çocuğun annesi, mahkemede, 10 dakika dışarı çıktığını ve eve döndüğünde kızını yaralı halde oğlunun odasında yerde yatarken bulduğunu anlattı. Anne, “Oğlumun elinden bıçağı aldım. Kardeşine ‘Öl, öl’ diye bağırıyordu. Dünya başıma yıkıldı. Kızımla ilgilenirken oğlum kaçtı ama polisler yakaladı” dedi.

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü belirtilirken ağabeyinin ıslahevinde tutulduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada ise çocuğa, “Kardeşini neden bıçakladın” diye sorulduğunda, “Onu öldürmek istedim. Arkasından yaklaşıp bıçakladım. Bu fikir iki gündür aklımdaydı. Aklımdan çıkarmak istedim ama olmadı” yanıtını verdiği belirtildi.