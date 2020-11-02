Dokuz saat sonra çıkarılan Günay video çekmiş: Buradayım Ahmet beni kurtarsınlar

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazından depremden dokuz saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın, ona ulaşan görevliye, “Ağabey sen gitme” diye seslenmesi akıllara kazındı. Hastanede tedavi altına alınan Özışık’ın, enkaz altında görüntü çektiği, annesine sesli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Özışık, videoda, kuzeni Ahmet’e, “Buradayım Ahmet beni kurtarsınlar” diye sesleniyor ve spnra “Ben de varım” diyor.

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Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi Özışık, yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Günay Özışık, onunla iletişim kuran ekipteki görevliye “Abi Sen gitme. Abi ben çıkmak istiyorum” deyince, “Bütün ekip senin için çalışıyoruz. Matkap seslerini duyuyorsun zaten. Ben buradayım. Elimizden geleni yapııyoruz” yanıtını almıştı.

Daha sonra Özışık, “Bacaklarım acıyor benim şunu kaldırsanız” demiş, görevli de, “Sen merak etme kaldıracağız” diye seslenmişti.

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Fotoğraf: DHA

Ekiplere teşekkür eden annesi Olcan Özışık, deprem sırasında kendisinin diğer oğlu Tanay ile Alsancak Devlet Hastnesi’nde, eşinin işte, Günay’ın kuzeniyle evde olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Deprem olurken hemen Günay’ı aradım. Telefonu açıp, ‘Anneee’ diye çığlık attığını duydum. O anda bina yıkılmış ve enkazın altında kalmış. Eşimi aradım eve gitmesini söyledim Günay’a ulaşamıyorduk. Hastaneden eve gelmem iki saati buldu trafik nedeniyle. Binanın yıkıldığını gördüm, oradan oğlumun nasıl çıkacağını düşündüm. Şükürler olsun kurtarma ekipleri, polisler ve sağlık çalışanları oğlumu çıkardılar. “

‘Bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar’

Oğlunun yoğun bakımda olduğunu anımsatan Özışık, “Bacaklarını kurtarmaya çalışıyorlar, böbrekleri yaralanmış. Allah’ın izniyle kurtulacak. Buna şükür” dedi.

Fotoğraf: AA

Oğlunun enkaz altında soğukkanlılıkla beklediğini belirten Özışık şöyle devam etti: “Çok bilinçli ve akıllı bir çocuk. Hiçbir zaman kendini bırakmamış enkaz altındayken Son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. Dört kez 112’yi aramış.

‘Video ve mesajları telefonu şarja takınca gördük’

Biz bunu bugün telefonu şarja takınca gördük. Bana sesli mesajlar yollamış; ‘Anne ben enkazın altındayım’ demiş. Hiçbiri bana ulaşmamıştı. Kuzeninin kurtulduğunu duyunca, ‘Ahmet ben de buradayım, beni de kurtarsınlar’ diye seslenmiş. Deprem anında kuzeni salondan çıkıyormuş o da muhtemelen odasından çıkıyordu. Kuzeni iki saat sonra kurtarıldı. Günay’a daha sonra ulaşıldı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilmiş.”