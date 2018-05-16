Dokuz öğrenciye tacizden tutuklanan öğretmen koğuşunda kendini asarak intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda, dokuz kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A. (53), Kocabaş Cezaevi’ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi.

28 Şubat’ta Pamukkale ilçesindeki bir ilkokuldaki öğrencilerin velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.’nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Reklam

Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A. gözaltına alındı. Tacize uğradığı öne sürülen dokuz kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrenciler ifadelerinde öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi.

Anlatımlara göre, öğretmen Ferruh A.’nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Kocabaş D Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Reklam

Ferruh A. bugün kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini ranzaya astı. Ferruh A.’nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan cesedi, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma, Ferruh A.’nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.