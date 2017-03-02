Dokuz maçlık seri Abdi İpekçi Arena’da son buldu: Galatasaray, Euroleague lideri Real Madrid’i 87-84 mağlup etti 

Euroleague’in 24’üncü haftasında lider Real Madrid’i Abdi İpekçi Arena’da konuk eden Galatasaray, sahadan 87-84 galip ayrıldı. İspanyol ekibinin dokuz maçlık serisine son veren sarı-kırmızılılar, ligdeki sekizinci galibiyetini aldı.
İlk çeyreği 25-20 önde kapatan Galatasaray, devre arasında soyunma odasına üç sayı farkla 49-46 önde girdi. Üçüncü çeyrekte bir ara farkı 18 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılılar, final periyotuna 13 sayı farkla 73-60’lük avantajla gitti.
Son çeyrekte farkı eriten Real Madrid’in maçın bitimine üç dakika 15 saniye kala 81-80 öne geçmesine karşın son bölümde mücadeleyi bırakmayan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 87-84 galip tamamladı.
Galatasaray’ın en skorer ismi 20 sayıyla Ausitn Daye olurken, Diebler 17, Micov 12, Göksenin ve Tyus 10’ar sayıyla oynadı.
Muslera’dan üçlü
Galatasaray futbol takımının Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sezon sonunda Vissel Kobe’ye transferi açıklanan Lukas Podolski de Abdi İpekçi Arena’daydı. Muslera, maçın bitiminde sahaya inerek sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Maç sonu Muslera’dan üçlü! #GSlive pic.twitter.com/CwjZZhybSZ
— Galatasaray Basket (@GSBasketbol) 2 Mart 2017