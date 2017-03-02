Dokuz maçlık seri Abdi İpekçi Arena’da son buldu: Galatasaray, Euroleague lideri Real Madrid’i 87-84 mağlup etti 

Avrupa Parlamentosu üyesi Janusz Korwin-Mikke’ye, “Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı” sözleri üzerine disiplin soruşturması açıldı.