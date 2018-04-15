Dokuz kız öğrenciye ‘cinsel istismardan’ yargılanan öğretmene tahliye

Konya’da dokuz öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve bir yıldır tutuklu bulunan öğretmen O.A, tahliye edildi.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu’nda yaşanan olay, O.A.’nın öğrencilerinden H.K.’nın, öğretmenini ananesine şikayet etmesiyle ortaya çıktı. H.K. annesine, öğretmeninin kendisini ve arkadaşlarını sık sık öptüğünü, omuzlarına ve göğüslerine dokunduğunu söyledi.

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Duydukları üzerine H.K.’nın annesi okul müdürüyle konuştu. Müdür, iddiaları öğretmen O.A.’ya sordu. İddiaları kabul etmeyen öğretmen, kötü bir niyetinin olmadığını, yanlış anlaşıldığını ve çocuklara baba şefkatiyle yaklaştığını söyledi.

Müdürün görevlendirdiği rehber öğretmen, öğrencilerle görüşmeler yaptı ve O.A.’nın, başka kız öğrencilere de aynı şekilde davrandığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine O.A., okuldan uzaklaştırıldı ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında tacize uğrayan öğrenciler dinlendi. 28 Mayıs 2017 tarihinde O.A. gözaltına alındı ve bir gün sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında açılan davada O.A.’nın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dokuz kez cezalandırılması istendi.

‘Tüm kız öğrencilere yaptığını öğrendik’

İlk duruşma geçen 18 Ağustos’ta, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sadığın tacizine uğradığını belirten çocuklar, duruşmada ifadelerini tekrarlayarak O.A.’nın kendilerini öptüğünü, ısırdığını, ders çalıştırırken koltuğunun altına aldığını ve göğüslerine dokunduğunu söylediler.

Suçlamaları kabul etmeyen O.A., “Ben de kız babasıyım. İddia edilen eylemlerde hiç bulunmadım. Öğrencilerin yönlendirilerek bu şekilde bir ifade verdiklerini düşünüyorum. Bana iftira atmış olabilirler” dedi.

2 Ekim 2017 tarihinde görülen ikinci duruşmada ise tanık olarak dinlenen rehber öğretmen Nalan Çokdolu, “Öncelikli olarak şikayetçi velinin kızı ile sonra da diğer kızlarla görüşmeler yaptık. Sonra da tüm sınıflara girdik ve sanığın bu eylemlerini tüm kız öğrencilere yaptığını öğrendik” diye konuştu.

Son olarak 13 Nisan Cuma günü hakim karşısına çıkan O.A., serbest bırakıldı. Mahkeme, kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tutuklu sanık üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu, tutuklama tarihi, tutuklamadan beklenen amacın hasıl olması ve suç vasfının değişmesi ihtimali tutuklamanın tedbir niteliğinde olup en son başvurulması gereken güvenlik tedbiri olması nedeniyle tutukluluk halinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanmasına karar verildi.”

Duruşma 27 Haziran’a ertelendi.