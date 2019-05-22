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Yaramazlara biraz batar!

Facia bekleniyormuş: Kazadan beş gün önce TCDD yönetimine ‘Makasa dikkat’ denmiş

Ankara’da dokuz kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı hızlı tren faciasının beş gün öncesinde TCDD yönetiminin iç yazışmayla teknik birimler tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen kazanın bir numaralı şüphelisi, makas değiştirmeyerek trenin yanlış yola girmesine neden olan makasçı Osman Yıldırım olarak gösteriliyor. Hattın otomatik makas değiştirme sistemine sahip olmaması, işlemi elle yapan makasçının deneyimsiz olması nedeniyle kazalara açık olunması kamuoyunda tartışılırken TCDD yönetimi henüz bir sorumluluk üstlenmiş değil. Ancak ortaya çıkan son belge TCDD’de kazaya neden olan zaafiyetin tam olarak bilindiğini gösterdi.

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Cumhuriyet’ten Cüneyt Muharremoğlu’nun haberine göre TCDD’ye bağlı Araç Bakım Servis Müdürlüğü’nün Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı manuel (elle) yapılan makas değiştirmelerde zaafiyet olduğu konusunda uyardı.

5 Aralık 2018 tarihli İşletme Müdürü Mustafa Orman imzalı iç yazışma belgesinde şu tespit yapılıyor: “Başkentray çalışması kapsamında sinyalizasyon ve makas çalışmaları nedeniyle garın üç yolu kullanıma kapatılmış, batıdan gara gelen setler yeniden sevk edilmeden önce garın doğusunda manevra yaptırılmaya başlanılmıştır. Bu dönemde, tren teşkil görevlileri teminatıyla yaptırılan manevralar ve trenlerin gara gelişleri sırasında yaşanan hadiseler ekli listede sunulmuştur. Son dönemde manuel makas operasyonları konusunda zaafiyet olduğu kanaatine varılmıştır.”

Bu yazıdan beş gün sonra makasçı Osman Yıldırım, YHT’yi Hat 1 yolundan Hat 2’ye yöneltecek makası hareket ettirmeyi unuttuğu için Ankara Tren Garı’ndaki facia meydana geldi.

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