Dokuz kadına 46 kez tecavüzün cezası: 897 yıl hapis

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde 1991-2006 yıllarında dokuz kadına 46 kez tecavüz ettiği gerekçesiyle hüküm giyen Roy Charles Waller 897 yıl hapse mahkum edildi.

Basında ve kamuoyunda, ‘Kuzey California tecavüzcüsü’ olarak adı geçen ve yıllardır gündemden düşmeyen Waller’ın cezası, cuma günkü karar duruşmasında açıklandı. Geçen ay eyaletin başkenti Sacramento’daki mahkemenin jürisi Waller’ı suçlu bulmuştu.

Reklam

Polis, 60 yaşındaki Waller’ın eyaletin kuzeyindeki altı bölgede, evlerine girdiği kadınların gözlerini bağlayıp onlara cinsel saldırıda bulunduğunu, bazılarının evini soyduğunu ya da kaçırıp ATM’den zorla para çektirdiğini açıkadı. Suç işlenen altı yerde DNA’ya rastlayan polis, saldırganın Waller’ın olduğunu belirleyebilmek için 2018’e kadar bekledi. Waller’ın DNA’sı onların veri tabanında yoktu.

Eylül 2018’de, şüphelinin akrabalarının DNA’larıyla karşılaştırılmasına olanak tanıyan yeni uygulama sayesinde iz sürüldü. Kadınlardan birinin evinde bulunan bir DNA’nın karşılaştırılması sonucunda Waller’ın adına ulaşıldı.

Waller birkaç gün sonra tutuklandı. Dava sürecinde cinsel saldırıda bulunduğu kadınlar dahil çok sayıda şahit dinlendi.

Reklam

Mahkeme kararına göre ömür boyu demir parmaklıklar arkasında kalacak Waller’ın avukatı, müvekkiliin suçsuz olduğunu, itiraz edeceklerini söyledi.