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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz ilde ‘ByLock’ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli dokuz ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların ve diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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