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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz ilde ‘Adnan Oktar’ operasyonu

İstanbul merkezli dokuz ilde Adnan Oktar’ın lideri olduğu belirtilen organize suç örgütüyle bağlantıları tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Oktar. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu öğrenilen kamuda görevli üç doktor, bir öğretmen olmak üzere 23 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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Farklı ilçelerde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ‘örgütün devamlılığını sağlamak, bu yönde eylemlerde bulunmak, örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak için’ sosyal medyada çalışmalar yaptıkları belirtildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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2018’de başlayan soruşturma kapsamında, Oktar ve 100’e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Oktar’ın evine baskın düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.

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