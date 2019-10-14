Dokuz HDP’liye ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ tutuklaması

HDP’nin yedinci kuruluş yıldönümü için Beşiktaş’ta yapılmak istenen etkinlikte gözaltına alınan HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk ve 8 HDP’li, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemenin, ‘Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi’ sloganını örgüt propagandası saydığı bildiriliyor.

Dünkü etkinliğe polisin müdahale anmarı. Fotoğraf: Twitter

Evrensel’in haberine göre, dün, HDP Beşiktaş ilçe örgütündeki basın toplantısı sonrası yürüyüş yapmak isteyenlere polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan dokuz kişi bugün Çağlayan’da hakim karşısına çıkarıldı. Dokuz HDP’li çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tutuklananların isimleri ise şöyle: HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, Ali Edipali, Hüseyin Fidanbay, M. Emin Elma, Müslüm Kılıç, Necla Yıldız, Sefa Alçı, Songül Çelik, Rıza.

DHA’nın haberine göre, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, dokuz şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı’nca alınmış eylem yasağına rağmen HDP’nin 13 Ekim’de sosyal medya üzerinden eylem çağrısında bulunması ile aynı gün Beşiktaş Meydanı’nda toplandıkları belirtildi. Sevk yazısında, polisin toplantının yasak olduğunu bildirmesine rağmen grubun dağılmamakta ısrar edip, yasadışı sloganlar atarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret ettikleri’ öne sürüldü.