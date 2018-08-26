Dokuz günlük tatil bilançosu: Trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti.
AA’dan Meriç Ürer’in haberine göre trafik kazası istatistikleri 17 Ağustos mesai bitiminden resmi tatilin bittiği bugün saat 16.30’a kadar meydana gelen kazaları kapsıyor.
Yurt çapında şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti.
Kazalarda 859 kişi de yaralandı.
Önceki yıl dokuz günlük tatilde 103 kişi, geçen yıl 10 günlük tatilde de 122 kişi yaşamını yitirmişti.