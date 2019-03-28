Dokuz günlük eşini öldüren kadına iki kez indirimle sekiz yıl hapis

Eskişehir’de eşini öldüren kadına iki kez indirim uygulanarak sekiz yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Semra Çolak, 4 Eylül 2018’de dokuz günlük eşi 22 yaşındaki Yunus Çolak’la tartıştı. Semra Çolak, eline aldığı bıçağı sallarken eşini yaraladı. Yaralanan adam üç gün sonra hayatını kaybederken kadın da tutuklandı.

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Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık ile Yunus Çolak’ın babası Yakup Çolak katıldı.

Sanık Semra Çolak, son savunmasında pişman olduğunu belirterek “Evde mutfak ve koridorda kıskançlık nedeniyle tartıştık. Amacım öldürmek değildi, bıçağı salladım sadece. Öldürmek istemedim” dedi.

Mahkeme, kadına ‘eşi ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza da ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleriyle sekiz yıl bir ay 15 güne düşürüldü.