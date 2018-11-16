Dokuz Eylül’de öğrencisiz bölümde akademik ve idari kadro

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hiç öğrencinin alınmadığı Spor Bilimleri Fakültesi’nde akademik ve idari kadrolar bulunuyor.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre Spor Bilimleri Fakültesi’nde uzun bir süredir öğrenci bulunmuyor.

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Geçen ay fakültedeki anabilim dallarından birinin başkanlığına atanan olan Prof. Dr. Özkan Tütüncü daha önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda görev yapmıştı.

Aynı anabilim dalına Tütüncü haricinde bu yıl Dr. İpek Aydın da atandı.

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Ancak fakülteye 2018 yılında da hiç kontenjan açılmadığı görüldü.

Bu yılki Sayıştay raporuyla birlikte birçok üniversitede öğrencisiz bölümlerin bulunduğu, bu bölümlerde de akademik ve idari kadroların bulunduğu ortaya çıktı.