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Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü duyurdu: Tıp fakültesinde tanzim manav açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Nükhet Hotar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversitenin tıp fakültesine tanzim satış manavı kurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü.

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Farklı şehirlerdeki meydanlarda açılan hükümet destekli tanzim satış noktalarının ardından üniversitelerde de satışa başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla üniversitenin tıp fakültesinde ‘manav’ uygulamasına geçildiğini paylaştı.

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Üniversite rektörü Hotar’ın mesajı şöyle:

“İzmir’de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği ‘DEÜ Manav’ standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun.”

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