Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü duyurdu: Tıp fakültesinde tanzim manav açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Nükhet Hotar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversitenin tıp fakültesine tanzim satış manavı kurulduğunu duyurdu.
Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü.
Farklı şehirlerdeki meydanlarda açılan hükümet destekli tanzim satış noktalarının ardından üniversitelerde de satışa başlandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla üniversitenin tıp fakültesinde ‘manav’ uygulamasına geçildiğini paylaştı.
Üniversite rektörü Hotar’ın mesajı şöyle:
“İzmir’de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği ‘DEÜ Manav’ standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun.”