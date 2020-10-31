İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, dokuz binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları sekiz binada tamamlandı.

Reklam

Geri kalan dokuz bina olan Rıza Bey Apartmanı, iki bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, üç bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı’nda çalışmalar devam ediyor.

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı yedi katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan sekizi sağ olmak üzere dokuz kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

Tamamen yıkılan sekiz katı Rıza Bey Apartmanı’nın alt katında iş yerleri de vardı. Rıza Bey Apartmanı’ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Reklam

Depremin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise iki blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor. Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra “Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun” diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar gördü.

Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altında da bir market ve bakkal bulunuyordu. Markette kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.

Tamamen çöken binalardan yedi katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor.

Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan dört bloklu Barış Sitesi’nde kısmen çökme yaşanan iki blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren’i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren’in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar’a da ulaşmaya çalışıyor.