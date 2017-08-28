Dokuz aylık hamile eşiyle 11 aylık bebeği öldürülen Suriyeli El Rahmun o günü anlattı

Sakarya’da dokuz aylık eşi çalıştığı yerdeki iki kişinin tecavüzüne uğrayıp, 11 aylık oğluyla birlikte öldürülen Suriyeli Halid El Rahmun, olay gününü anlattı.

Temmuz ayında medyada Suriyelilere yönelik ayrımcı dildeki haberlerin arttığı bir dönemde Sakarya’dan gelen vahşet dolu haber Türkiye’yi sarsmış, birkaç gün sonra doğum yapacak olan Suriyeli Emani El Rahmun’un 11 aylık çocuğuyla kaçırılarak ormanlık alanda öldürüldüğü öğrenilmişti. Vahşet dolu cinayeti işleyen iki kişi tutuklanmıştı.

Reklam

‘Birol’un kafası karışıktı’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, eşi ve oğlunu kaybeden El Rahmun, 6 Temmuz günü 04-12 vardiyasında çalışırken eşini hastaneye götürmek için eve geldiği andan sonra gördüklerini şöyle anlattı: “Evden çıkarken Emani ayaktaydı, oğlum odada uyuyordu. Eşim kapıyı kilitledi. Servise binmeden önce Birol’un kafası karışıktı. ‘Servise mi, arabaya mı binsem’ diye düşünüyordu. Bizimle servise bindi. İşe gittik. Cemal Bay’i güvenlikçi odasında sandalyede uyurken gördüm. Birol ile soyunma odasına girdik. Üzerimi değiştirirken Birol’a telefon geldi. Biraz uzağa gitti. Ne konuştu, bilmiyorum. Biraz sonra amir geldi, ‘Birol nerede?’ dedi. ‘Belki tuvalete gitmiştir’ dedim. Sabah saat 6.30’da, eşimi hastaneye götürmek üzere izin aldım. Doğuma birkaç gün kalmıştı.”

‘Bağırdım, Emani, Halef!’

El Rahmun, evde gördüğü manzarayı ağlayarak şöyle anlattı: “Binaya girdim. Kapı yarı açıktı, kilitli değildi. Baktım eve, kimse yok… Emani’nin çantası, terlikleri, ayakkabıları, eteği oradaydı. Yattıkları oda karışıktı. Öptüm… Bağırdım: Emani! Halef! Telefonla aradım, ulaşamıyordum. Birol’un eşi geldi. Dedi ki ağlama, belki hastaneye gitmiştir. ‘Bir şey duydun mu?’ dedim, ‘Duymadım’ dedi. Birol’u aradım. ‘Neredesin?’ dedim. ‘Babam hastalandı, onun yanına gittim’ dedi. Hastaneyi aradım. Emani yok… Saat 7.30’a doğru Birol geldi, evine girdi. Bakmadı bile bana. Şüphelenmedim. Şüphem olsa öldürürdüm.”

‘Birol sık sık arıyordu, komiser şüphelendi’

Katillerden Birol Karacal’ın sık sık kendisini arayarak eşini sorduğunu da anlatan El Rahmun, “Saat 8’de polise gittim. Birol beni sık sık arıyordu. ‘Ne oldu, buldun mu eşini?’ diye… Başkomiser şüphelendi. Birol ve eşini gözaltına aldılar. Polise Birol, ‘Cemal ile inek çalmaya gittik’ demiş. Ama bana ‘Babam hastalandı’ demişti. Yalan söylediğini anladım. Birol ‘Ben yapmadım, Cemal yaptı’ dedi. Ben ağlıyordum. Başkomiser geldi, yavaş yavaş olayı anlattı. Kendimi tuttum. Hastaneye gittik. Emani ve oğlumu görmeden önce bana iğne verdiler. (Ağlıyor) Emani’yi görünce kendimi tutamadım. Hep kan… Bayılmışım. Beni hastaneye yatırmışlar” diye konuştu.

‘Bu ikisi Türkiye değil’

Hem eşini hem de iki çocuğunu kaybeden El Rahmun zanlıların gözleri döndüğü için bu cinayetleri gerçekleştirdiklerine inandığını söyledi. Birol Karacal’ın eşinin bir şey duymadığına inanmadığını söyleyen El Rahmun, “Bu kadın nasıl bir şey duymadı” diye sordu.

Türkiye’ye kızgın olmadığını belirten ancak soruşturmanın ağır ilerlediğinden yakınan El Rahmun şöyle devam etti: “Türkiye’de bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi. Aklıma gelse bir dakika durmazdım. Toprak yer, durmazdım. Niye yaşıyoruz, şerefimizi korumak için. Türkler bana ağabey ve kardeş gibi davrandı. Çok iyi insanlar tanıdım. Bir liram kalmadığında yardım ettiler. Bu ikisi nasıl çıktı, bilmiyorum. Zaten o iki kişi Türkiye demek değil. Türkler ben hastaneye yatarken bana destek verdiler.”

El Rahmun Türkiye’ye nasıl gelmişti?

El Rahmun 1990 yılında Şam’da doğmuştu. Suriye’de yüzbinlerce aileyi yurtsuz bırakan iç savaştan önce El Rahmun Suriye ordusunda askerlik yapıyordu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a küfrettiği iddiasıyla altı ay tutuklu kaldı, bu dönemde işkence görüp ordudan kaçtı. İdlib’deki köyüne dönen El Rahmun, daha sonra kaçakçılarla birlikte Türkiye’ye geçti.

Önce Adana’da 30 lira yevmiyeyle fıstık topladı, odun kesti. Ardından Sakarya’da Alifuatpaşa ilçesinde tavuk fabrikasında iş buldu.

Bir yıl para biriktirdi, Suriye’ye dönüp köylüsü Emani ile evlendi. Eşini de kendisi gibi kaçakçılarla yolculukla Türkiye’ye getirdi. 2017 yılının başında işe girdiği piliç fabrikasında katillerden Birol Karacan’ın bulduğu eve yerleşti. Karacal karşı komşusuydu, arkadaş olmuşlardı. Ancak aynı iş yerindeki Cemal Bay’dan hoşlanmıyordu. Cemal Bay ise El Rahmun’a göre ‘pis’ bir adamdı. El Rahmun dahil diğer işçilere bağırıyor, sataşıyordu. Bu yüzden onu olaydan önce şefine şikayet etmişti.