Dokuz ayın en yüksek seviyelerindeki dolarda İdlib takip ediliyor

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında dokuz ayın en yüksek gün içi seviyelerinde dar bantta bir seyir izliyor. Piyasalarda İdlib başta olmak üzere jeopolitik endişeler, veri gündemi, Hazine ihalesi ve küresel piyasalar takip ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Küresel piyasalarda corona virüsünden kaynaklı endişelerin yarattığı baskı devam ediyor. İç piyasada ise Merkez Bankası’nın aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi takip edilecek.

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Asya borsaları, yetkililerin yeni tip corona virüsüyle ilgili endişeleri azaltma çabaları sonrası Çin piyasasının önceki kayıplarının bir bölümünü geriye çevirmesiyle yükseldi. Bununla beraber, yatırımcı algısı kırılgan kalmaya devam etti.

Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye ulaştı, vaka sayısıysa 20 bini aştı.

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye hükümetine bağlı güçlerin Türk unsurlarına yönelik saldırıları sonrası piyasalarda Türkiye’nin Suriye’deki mevcudiyeti ve Rusya ile ilişkiler daha yakından izleniyor.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İdlib’den Türkiye sınırına yaklaşık 1 milyon kişinin geldiğini söyledi.

Putin-Erdoğan beklentisi

Bankacılar bugün veya takip eden günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan’ın görüşme yapmasını beklediklerini, bu görüşmenin sonucunun da yakından takip edileceğini belirtti.

İdlib başta olmak üzere Suriye’ye yönelik jeopolitik endişeler son dönemde artmış durumda. Ancak bunun fiyatlamalara yansıması henüz sınırlı. Türkiye’nin Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerini etkileyebilecek jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Geçen hafta başında 5.95 civarında dar bantta bir seyir izleyen kur haftanın son işlem gününde ise 5.9890’a kadar yükselerek Mayıs 2019’dan beri gün içinde görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/TL bu sabah saat güne benzer seviyelerde başladı ve saat 08.59’da 5.9825/5.9840 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında lira 6.2991/6.3010, avro/TL ise 6.6154/6.6180 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon beklentilerin üzerinde

Piyasalarda dün enflasyon verileri takip edildi. Ancak veriler kurda belirgin bir değişiklik yaratmadı. Tüketici fiyatları ocakta gıda ve sağlık kalemleri öncülüğünde yüzde 1.35 ile yüzde 1.1 olan beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık enflasyon da yüzde 12.15’e yükseldi.

Enflasyonun yılın ilk aylarında çift hanede seyretmesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirten ekonomistlere göre, veriler, enflasyonun çift hanede seyredeceği ilk çeyrekte Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara verebileceği ya da yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

Hazine ise dünkü beş yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ile yaklaşık 4.6 milyar lira borçlandı. Bugün ise şubat ayı programı 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihracı ile devam edecek.

16 milyar lira borçlandı

Şubat iç borçlanma programına bugün başlayan Hazine, ocak ayında tahminlerin oldukça üzerinde borçlanmasının ardından cuma günü şubat ve mart iç borçlanma öngörüsünde 16 milyar lira düşüşe gitti.

Bankacılar Hazine’nin ocak ayında ön finansman için tahminlerin üzerinde borçlanma yapabileceğini zaten öngörüyorlardı.

Liradaki baskıya karşın tahvil, CDS (iflas sigortası), eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. Merkez Bankası’nın tahvil portföyünü 19 milyar liradan bilançosunun yüzde 5’ine yani yaklaşık 32-33 milyar liraya çıkaracak olması ve Hazine’nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte. Enflasyondaki düşüş ve Merkez’in faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar.

Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 240 baz puanın da altını test etti. Ekim ayında 410 puanı aşan CDS’lerdeki bu düşüş aynı zamanda 20 ayın en iyi risk iştahına da işaret ediyor.

Tahvillerde düşük seviyeler

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi son bir yılda 10 puan geriledi. Geçen yıl mayısta yüzde 21 seviyesindeki bileşik getiri cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.09, dün yüzde 10.22 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2017 son çeyrekte görülmüştü.

Gösterge iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise geçen hafta en düşük yüzde 9.96 seviyesi test edildi. Spot kapanışta ortalama bileşik getiri dün yüzde 10.28 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü.