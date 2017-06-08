Dokuz ay geçti: Mavi Marmara ailelerine henüz ödeme yapılmamış

Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

Türkiye ile İsrail’in geçen temmuzda ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail geçen eylül ayında parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın adalet bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti.

Ailelerin avukatı: Dokuz aydır temas kurulmadı

Reuters’a konuşan Mavi Marmara aileleri avukatlarından Gülden Sönmez, ödeme için dokuz aydır ailelerle herhangi bir temas kurulmadığını söyledi.

Bu parayı kabul etmeyen ailelerin de olabileceğini ancak hükümete düşenin bu miktarı aileler adına yatırmak olduğunu söyleyen Sönmez, ailelerin kendilerine bu miktarın ödendiğini düşünen kişiler tarafından zaman zaman tehdit edildiğini öne sürdü.

Hukuktaki ‘sebepsiz zenginleşme’ maddesinin bu durum için söz konusu olamayacağını da belirten Sönmez, “Çünkü bu bir tazminat değil, bir mahkeme sonucu alınmış para değil. Türkiye’nin tasarruf yetkisi olan bir para da değil” dedi.

‘Sebepsiz zenginleşme’

“Ailelere ödeme yapmayan bakanlık, mahkemelerin yolunu göstermiştir” diyen CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ise davalı olarak hükümeti temsilen maliye bakanlığının taraf olduğunu aktardı.

Özdiş şöyle devam etti: “Bakanlık maalesef ya davacıların sebepsiz zenginleşmesinden bahsederek ya da tamamiyle davanın reddini isteyerek skandal bir yaklaşım sergileyebilmiştir. Oysa her aileye ödenecek miktar bellidir ve 2 milyon dolara karşılık gelmektedir.”

Ne olmuştu?

28 Haziran’da İsrail’le varılan anlaşma uyarınca Türkiye Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın kaldırılması koşulundan vazgeçtiği gibi Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerine yönelik dava açılamayacağına dair bir yasa da çıkarmak zorundaydı.

Hazırlanan yasa tasarısına göre Türkiye, Mavi Marmara’ya düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenler için İsrailli askerlerden davacı olmayacak, ayrıca İsrail’e açılan Mavi Marmara davaları düşecekti.

Meclis’e sunulan kanun tasarısı Meclis dışişleri komisyonunda yapılan oylamayla kabul edilmişti.