Dokuz ay boyunca beş kuruş ödemedi: Stockholm’de 17 oteli aynı yöntemle dolandıran ‘turist’e sekiz ay hapis 

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İsveç’in başkenti Stockholm’deki 17 farklı otelde dokuz ay boyunca beş kuruş ödemeden yaşamayı başaran Brezilyalı ‘turist’ sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA’dan Ersin Arslan’ın haberine göre, bütün otellere aynı site üzerinden rezervasyon yaptıran dolandırıcı, otel girişlerinde bagajının gecikeceğini, bu nedenle de hemen ödeme yapamayacağını söyleyerek kredi kartı bilgilerini bıraktı.

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Brezilyalı, kaldığı otellerden kaybolduktan sonra kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda, kartın yeterli bakiyeye sahip olmadığı anlaşıldı.

En son kaldığı Scandic Hotel’de mayıs ayında yakalanarak tutuklanan ‘turist’, ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçundan sekiz ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme ayrıca, 17 oteli yaklaşık 26 bin avro (yaklaşık 110 bin lira) dolandıran Brezilyalının bu miktarı otellere ödemesine hükmetti.