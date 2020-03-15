Dokuz Avrupa ülkesine konan uçuş yasağı erkene çekildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart’a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

SHGM sosyal medya hesabından “Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan dokuz Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24:00’e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir” açıklaması yaptı.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye kadar 100’den fazla ülkede 150 binden fazla kişiye bulaşırken, 5 binden fazla insanın ölümüne nedeni olmuştu. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanırken, toplamda altı kişide virüs olduğu belirtilmişti.

Türkiye; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan gelenlere hudut kapılarını kapatmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dokuz ülkeden Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerin 17 Mart saat 00:00’a kadar ülkeye gelebileceklerini söylemişti.