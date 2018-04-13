‘Dokunulmazlık fezlekesi’ni hatırlatan Kılıçdaroğlu: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten dört yıl sekiz aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği fezleke için “Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz” dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 5 Ocak’ta Beşiktaş belediyesinde yaptığı konuşmayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Ankara başsavcılığı da fezleke hazırlanmıştı.

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11 sayfalık fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması da istendi.

Partisinin belediye başkanlarıyla Konya’daki buluşmasında konuşan CHP lideri, sözlerine şöyle başladı: ”Dönüp bana diyorlar ki, devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadın. Evet maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeği marifet sayıyorlar. Sen haram yediysen boğazında kurusun kardeşim. Ben haram yemem, yedirmem de. Onun için, CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz telaşındalar. CHP iktidar olursa, sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim size. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten, ahlaktan geliyoruz.”

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Fezlekeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz. Biz, bize oy versin vermesin, her vatandaşa saygı duyarız. Onlar gibi değiliz, nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yok. Vatandaşa hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Elli sefer söyledik, kışlaya, camiye, adliyeye siyaset sokmayın diye. Şimdi her tarafta siyaset var. Adalet yok memlekette. Adalet olsa 450 kilometre niye yürüyeyim? Onlar da biliyor bu memlekette adalet yok” diye konuştu.