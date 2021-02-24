Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke Meclis’te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibariyle Meclis’e geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Şentop, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın Meclis’e ulaşmadığı yanıtını verdi.

HDP’li dokuz milletvekili hakkında, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan fezleke hazırlanmıştı.

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Ankara başsavcılığı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.