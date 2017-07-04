İzmir’de ‘örgüt propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alınan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) yöneticisi Onur Kılıç, ‘Türkiye Halk Savaşı’ isimli Twitter hesabının paylaşımlarından sorumlu tutuldu.

Hesabı yönetmekle suçlanıyor

BirGün gazetesinden Can Uğur’un haberine göre, 30 Haziran sabahı gözaltına alınan Kılıç’ın polis sorgusunda söz konusu hesaptan yapılan paylaşımlar soruldu.

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Polisin bu hesabı yönetmekle suçladığı Kılıç, yapılan paylaşımlarla ilgisinin olmadığını ısrarla söylemesine rağmen benzer sorular yinelendi.

Kılıç’ın avukatı Atakan Güngör, hesabın IP’sinin bulunması için yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Gençlik Muhalefeti kapattırmıştı

Gençlik Muhalefeti, kendi logosunu kullanan ve birçok kişi hakkında tehdit içerikli mesajlar paylaşan ‘Türkiye Halk Savaşı’ isimli hesabı polis operasyonundan önce Twitter’a şikayet edip kapatılmasını sağlamıştı.

Gençlik Muhalefeti’nin bu hesapla ilgili yaptığı paylaşımı Kılıç da kendi hesabından retweet’lemişti.

‘Her yanından dökülen bir kumpas’

Kılıç’ın MYK üyesi olduğu ÖDP’den yapılan açıklamada da “FETÖ’nün yöntemleriyle muhaliflerine yönelik kurulan bu tuzakların peşini bırakmayacağız. Her yanından dökülen bu kumpasla gözaltında tutulan MYK Üyemiz Onur Kılıç derhal serbest bırakılmalıdır” dendi.