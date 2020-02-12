Doktoru ve öğretmeni darp eden üç kişiye hapis cezası

İzmir’in Bornova ilçesinde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk’ün darp edilmesiyle ilgili davada sanıklardan Mürşit Yılmaz yedi yıl iki ay, Mehmet Yılmaz üç yıl üç ay ve Muharrem Yılmaz da iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, geçen sene 29 Mart Cuma günü saat 16:00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Yoğurtçuoğlu’na başvuran Güler Yılmaz, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

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Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine giden Güler Yılmaz’ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırıp, vurmaya başladı. Olaya, yanındaki amcasının oğlu Muharrem Yılmaz da karıştı.

Sağlık merkezindekiler ile çevredeki lokanta ve eczanede çalışanlar olaya müdahale ederek iki kuzeni sakinleştirdi. Bir süre sonra kuzenlerin akrabası olan dört kişilik grup, kamyonetle sağlık merkezine gitti.

Grubun gelmesiyle birlikte Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu’na ve esnafa saldırdı. Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken, bu sırada doktor Elif Çağlayan’ın yanında bulunan eşi, sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk’ün de kafatası zedelendi.

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Davanın görülen son duruşmasında sanıklardan Mürşit Yılmaz, hem Yoğurtçuoğlu’na hem de Türk’e yönelik işlediği suçlardan toplamda yedi yıl iki ay, Mehmet Yılmaz toplamda üç yıl üç ay, Muharrem Yılmaz da iki yıl hapis cezası aldı.

Ceza ertelenmedi

Hakim, sanıkların duruşmalar sırasındaki davranışlarını ve olayın işleniş şeklini göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.