Doktoru ve oğlu açıkladı: Yoğun bakımdaki Cüneyt Arkın’ın durumu iyi

Doktoru ve oğlu, yoğun bakımdaki oyuncu Cüneyt Arkın’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Arkın, solunum yollarındaki problem nedeniyle önceki gün Medical Park Silivri Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakıma alınmıştı.

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AA’nın haberine göre gazetecilere konuşan Medical Park Silivri Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, Arkın’ın büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda, KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurduğunu ifade etti.

“Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi. Dünden beri sağlık durumu iyi” diyen doktor, Arkın’ın yoğun bakımdaki tedavisini sürdüğünü dile getirdi.

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‘Sosyal medyaya inanmayın’

Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatu ise babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti: “İlk geldiğinde çok korkmuştuk ama hastaneye geldiğimiz andan beri hastane yetkililer ilgi gösterdiler. Çok kısa bir sürede, bugün iyi gördüm. Yarın da inşallah hastaneden çıkmış olacağız. O yüzden sizden ricam, sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın. Bu tür haberler yüzünden biz de üzülüyoruz. Burada emin ellerdeyiz hastane yetkililerine teşekkür ederiz.”

Arkın’ın isteği

Medical Park Silivri Hastanesi’nin sahiplerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz da Cüneyt Arkın’ın pazar günü bilinci kapalı halde hastanelerine geldiğini belirterek “Sebebi akciğer ödemiydi. Kalp yetmezliğine bağlı solunum sıkıntısı vardı, hızlı şekilde müdahale edildi. Sağlık durumu iyi. Dün sabah benimle konuştu, elimi tuttu. Benden bir isteği vardı, söylememi istedi. Cüneyt Arkın, telif haklarını almadan ölmek istemediğini belirtti” diye konuştu.