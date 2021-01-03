Doktoru tehdit etti, ceza almamak için üç gün sağlık merkezinde temizlik yapıp maske takmayanları uyardı

Kahramanmaraş’ta, maske takmadığı için kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan T.C. (51), doktorun, “Bir sağlık kuruluşunda üç gün çalışırsa şikâyetimden vazgeçerim” teklifi üzerine ceza almamak için aile sağlığı merkezinde temizlik yaptı ve maske takmayanları uyardı.

Fotoğraf: DHA

Tiyekli (üstte), haziran ayında çocuğuyla Doğukent Aile Sağlığı Merkezi’ne giden T.C. ve çocuğunun maske takmadığını fark edince onları uyardı ancak olumsuz yanıt aldı. Tiyekli ısrar edince T.C. önce saldırmaya çalıştı, ardından da tehdit etti.

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Üç ay uzaklaştırma kararı çıkarttı

Tiyekli’nin şikâyetçi olması üzerine T.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Tiyekli ayrıca mahkemeye başvurarak üç ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. T.C.’nin kaydı başka bir aile sağlığı merkezine alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, T.C.’nin suçunun uzlaştırma suçları kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Büronun görevlendirdiği uzlaştırmacı Esat Işık, Dr. Lütfi Tiyekli ile görüşerek T.C. ile uzlaşma teklifinde bulundu. Tiyekli, bir sağlık kuruluşunda üç gün çalışırsa şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Işık, T.C. ile görüşerek Tiyekli’nin teklifini kabul etmesi halinde hakkındaki soruşturmanın düşeceğini söyledi.

Teklifi kabul eden T.C., 28-29-30 Aralık tarihlerinde bir aile sağlığı merkezinde mesai saatlerinde ücretsiz olarak çalıştı. Hem sağlık merkezinin temizliğiyle ilgilendi hem de merkeze maskesiz gelenleri maskesini takması konusunda uyardı.

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‘Bana bir şey yapamazlar’ demiş

Tiyekli, T.C. ile arasında yaşananları şöyle anlattı: “Bu kişi çocuğunu muayene ettirmek için sağlık kuruluşumuza geldi ama çocuğu ve kendisi maskesiz olarak geldi. Biz de devletimizin koyduğu kurallara ve sağlık tedbirlerine uyarak kişinin maske takmasını istedik. Kişi bu konuda direnç gösterdi ve maske takmak istemediğini söyledi. ‘Bakın bu sizin sağlığınız için, çocuğunuzun ve toplumun sağlığı için gerekli’ diye uyarmamıza rağmen ısrarla maske takmayacağını söyledi. Bunun üzerine ben kolluk kuvvetlerini çağıracağımı söyledim, ‘Gelsinler bana bir şey yapamazlar’ dedi, tehdit etmeye başladı. Doktor olarak bizi buradan uzaklaştıracağını, bize gerekli her şeyi yapacağını, canıma kastedeceğini söyleyip bir sürü tehditlerde bulundu.”

‘Zor çalışma şartlarını anlamasını istedim’

T.C.’nin tehditlerini sürdürmesi üzerine 155’ten yardım istediğini soruşturma açıldığını anlatan Tiyekli şöyle devam etti: “Savcılık da bu dosyayı uzlaştırmacıya göndermiş. Beni aradılar, ben de maalesef Türkiye’de sağlıkta şiddetteki cezalar çok caydırıcı olmadığı için topluma örnek olacak bir uygulama yapılmasını istedim. Uzlaştırmacıya, kişinin sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlar altında çalıştığını anlaması, oradaki zorlukları kavrayabilmesi için bir sağlık kuruluşunda üç gün çalışması şartıyla onu affedebileceğimi söyledim. Cezalar çok caydırıcı olmadığı için topluma örnek olacak bir uygulama istedim. Şahıs ilk önce kabul etmedi. ‘Dosya savcılığa intikal etsin o zaman’ deyince kişi teklifi kabul etti. Üç gün bir başka aile sağlığı merkezinde çalışma karşılığında ben de kişiyi affetmiş oldum. Ben özellikle sağlık çalışanlarının işinin ne kadar zor olduğunu bilmesi için orada temizlik yapmasını ve oraya gelip gidenlerin maskelerini kontrol etmesini istedim.”