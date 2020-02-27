Doktoru tehdit eden hasta gazete ilanıyla özür diledi

İstanbul’da Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde anestezi uzmanı olarak çalışan Dr. Tolga Terzi, randevusuna erken gelen bir hastayı muayene etmediği için tehdit edildi. Olay, polis ve savcılığa yansıyınca tehdit eden hasta Osman Çekerek ‘uzlaştırmacının telkiniyle’ gazeteye ilan vererek özür diledi.

Fotoğraf: DHA

Terzi, 9 Ekim 2019’da saat 14:30’da randevusu olan Osman Çekerek’i o saatten önce muayene etmediği için tehdit edildi. Dr. Terzi, tehdidin ardından sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek amacıyla kullanılan ‘beyaz kod’ çağrısında bulundu. Polis ve güvenlik tarafından savcılığa götürülen Çekerek ifade verdi.

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Terzi, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: “Saat 14:30’da randevusu olan hasta saat 11.40’tan itibaren ‘Beni içeri al, bana bakman lazım, benim acelem var’ söylemlerinde bulundu. Kendisine saat 14:30’u beklemeden bakacağımı söylememe rağmen, 11:50’de içeri girip, ‘CİMER’de görüşürüz, sen kimsin, indir o elini ayağını, dışarıda görüşürüz’ gibi sözler söyleyerek üzerime yürüdü. Ben de beyaz kod vermek zorunda kaldım. Güvenlik ve polisler hastayı alıp savcılığa götürdüler. Karşılıklı ifadelerimiz alındı. Beyaz kod tutanağı oluşturuldu. Olaydan sonra uzlaştırmacı aradı, maddi manevi her şeyi isteyebileceğimi söyledi. Maddi bir şey istemenin doğru olmadığını düşündüm. Uzlaştırmacı, ‘Özür ilanı yayınlanabilir’ dedi. “

Fotoğraf: Reuters (temsili)

‘Beyaz kod bir ihtiyaç’

Beyaz kodun sağlık çalışanları için ihtiyaç olduğunu söyleyen Terzi şöyle devam etti: “Çoğu zaman tek çalışıyoruz odada. Olası bir şiddet durumunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben affetseydim o kişi belki de ‘Ne kadar kolay oldu. Ben haklıyım tavrımda’ diye düşünecekti. Bu şekilde olunca insanların tavrında farklılık olacağını düşünüyorum.”

Çekerek’in dün gazeteye verdiği özür ilanında şu ifadeler yer aldı: “Sağlık çalışanlarına karşı uyguladığımız her türlü şiddetin bizlerin kaliteli ve yeterli hizmet almamamıza neden olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Onlara kaybettirdiğimiz motivasyonun aslında kendimize kaybettirdiğimiz sağlık olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Dr. Tolga Terzi’den özür dilerim.”