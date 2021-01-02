Doktoru duyurdu: Galatasaraylı Omar’ın durumu iyiye gidiyor

Yılbaşı kutlarken elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Fotoğraf: galatasaray.org

29 yaşındaki futbolcu, yaralanmasının ardından İstanbul’da Ulus’taki Liv Hospital’da tedaviye alınmıştı.

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Son duruma dair bilgi veren Omar’ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, ilk müdahalenin yılbaşı gecesi yapıldığını, bugün de planlanan bir müdahalenin yapıldığını ifade etti.

“Görsel rehabilitasyonu için şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir” diyen doktor, şimdiye kadarki kötü gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Vedat Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görme olarak özellikle sol gözde belirgin derecede artış var, sağ gözde de büyük bir toparlanma var. Bunu daha iyi hale getirip düzeltmek için yapılan bir işlemdi bugünkü işlem. Şu ana kadar her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, düzeltecek şekilde yapılan bir girişimdir bu. Sağ göz sol göze göre biraz daha kötü durumda.”